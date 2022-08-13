В марте компания Intel запустила большой конкурс Xe-HPG Scavenger Hunt, главными призами которого были производительные видеокарты Arc Alchemist. Однако запуск линейки видеокарт растягивается и до сих пор неизвестны точные сроки выхода на рынок моделей A7 и A5. Пока поставки официально не начались, победители конкурса получить призовые видеокарты не могут, для тех, кто не хочет ждать, компания предлагает альтернативу, сообщает VideoCardz, — настольные процессоры Intel Alder Lake-S.
реклама
Что более интересно в данной новости, так это предлагаемые Intel альтернативы, поскольку так можно примерно определить стоимость производительных видеокарт. Вместо самой быстрой модели Arc A770 компания предлагает процессор Core i7-12700K, стоимость которого составляет на данный момент примерно 410 USD, а вместо модели Arc A750 предлагается Core i5-12600K, за рубежом эта модель стоит примерно 290 USD.
Не факт, что в конечном итоге цены видеокарт будут соответствовать этим значениям, но если всё-таки предположить, что стоимость будет примерно на озвученном уровне, то Arc A770 за 410 USD — довольно неплохо. Также в Intel показали, что Arc A750 в графических API DirectX 12 и Vulkan конкурирует и может опережать NVIDIA GeForce RTX 3060, а эта модель на американской торговой площадке Newegg стоит от 350 USD на момент написания.
Ранее представители Intel объяснили ценообразование новых видеокарт, на данный момент Arc серии A неплохо показывают себя в новых DirectX 12 играх, но в старых проектах производительность страдает из-за недостаточной оптимизации драйверов. Компания собирается установить стоимость видеокарт, ориентируясь на производительности в старых, неоптимизированных играх и при этом будет продолжать совершенствовать драйвера, повышая производительность.
- Источник:
- VideoCardz