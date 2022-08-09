И бонусом называют новую возможную конфигурацию с 20 ГБ GDDR6X.

Количество слухов о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40 постепенно увеличивается, то и дело инсайдеры вновь и вновь называют предполагаемые спецификации, изменяя или уточняя некоторые отдельные характеристики. Потенциальные конфигурации меняются чуть ли не каждый день, так и сегодня, известный уже многим Twitter* инсайдер @kopite7kimi внёс очередные правки в свои прогнозы.

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Судя по всему, мощность видеокарт RTX 4080 и RTX 4070 продолжают корректировать в меньшую сторону, если верить слухам, полная мощность печатной платы RTX 4080 уменьшилась на 100 Вт: с 420 Вт до 320 Вт, — объясняет VideoCardz. Для RTX 4070 разница не так велика, предельную мощность платы этой модели якобы понизят с 300 Вт до 285 Вт. Подчёркивается, что это не показатель TDP, а полное энергопотребление платы. Абсолютной уверенности в таких характеристиках инсайдер не высказывает, отмечая лишь, что «можно ожидать» такие показатели. Прогноз позитивный, особенно, учитывая первые слухи о невероятно высоком энергопотреблении новинок.

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Также VideoCardz со ссылкой на информацию менее активного Twitter* блогера под псевдонимом @KittyYukko сообщает об ещё одной возможной конфигурации какой-то из будущих видеокарт игрового или профессионального дивизиона. Этот вариант на базе графического процессора AD102-250 якобы содержит 14848 CUDA-ядер и оснащается 20 ГБ видеопамяти GDDR6X с шиной 320-бит и чипами 21 Гбит/с. Пока нет ни одного подтверждения существования той или иной конфигурации, если они даже реальны, всё это могут быть бесчисленные тестовые образцы, так что к информации стоит относиться с осторожностью.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* @KittyYukko в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ