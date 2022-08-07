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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новая бета версия AIDA64 поддерживает DDR5-9400 и улучшает совместимость с новыми платформами
Похоже, что такие серийные модули DDR5 всё-таки появятся в ближайшем будущем.
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В примечаниях к обновлениям известных информационно-диагностических утилит зачастую появляется интересная информация об ещё невыпущенном оборудовании и это позволяет понять, какие изменения стоит ожидать в ближайшее время. Очередное обновление бета-версии AIDA64 под номером 6.75.6111 приближает программное обеспечение к полной поддержке будущих новинок: кроме платформы AMD AM5 с чипсетами B650, X670, X670E и грядущих настольных процессоров AMD Ryzen 7000, поддержка реализуется для интегрированной графики процессоров Intel Core 13-го поколения, а также новейших интегрированных контроллеров памяти, отмечает ComputerBase.

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Что ещё интересно, в программу заложены возможности для идентификации модулей памяти вплоть до DDR5-9400. Такими скоростными показателями недавно могли похвастаться только профессиональные оверклокеры, но похоже, что в обозримом будущем модули с такими характеристиками станут доступны потребителям. Уже сейчас DDR5-6400 обеспечивает практически двукратный прирост скорости чтения и записи относительно лучших модулей DDR4, если ориентироваться на результаты встроенного в AIDA64 теста кэша и памяти. Задумываясь сейчас об обновлении или сборке новой системы стоит иметь в виду, что отрыв новых платформ с DDR5 по скорости подсистемы памяти уже довольно существенен и будет только увеличиваться, наверняка, это найдёт отражение в оптимизациях нового ПО и игр.

Источник:
FinalWire, AIDA64
ComputerBase
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#amd #intel #ddr5 #обновления #aida64 #программное обеспечение
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