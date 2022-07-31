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В сети появился новый тест QS образцов процессоров Intel Raptor Lake-S, на этот раз в играх. Автор тестирования, китайский блогер ExtremePlayer, выполнил развёрнутое сравнение Core i7-13700K и i5-13600K в большом количестве проектов и опубликовал результаты на площадке Bilibili. Специалист сравнил между собой четыре процессора разом, добавив аналоги Alder Lake-S, да ещё и на разных платформах, с DDR4 и DDR5. В тестовом стенде использовались модули оперативной памяти DDR4-3600 и DDR5-6400, а также видеокарта MSI RTX 3090 Ti GAMING X TRIO.

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Результатов очень много, ознакомиться с ними можно в видео, а огромные сравнительные диаграммы ExtremePlayer опубликовал в отдельном сообщении своего блога. В свою очередь, Twitter* блогер @harukaze5719 обработал массив данных для тестов с памятью DDR4 и представил несколько компактных графиков, позволяющих быстро оценить разницу во всех тестируемых разрешениях, сообщает VideoCardz.

Источник: @harukaze5719 в Twitter*

Как видно, новые процессоры Raptor Lake-S быстрее в любом из разрешений, с уменьшением разрешения преимущество увеличивается, что ожидаемо. В случае с FHD средняя частота кадров увеличилась до 9%, кому-то это покажется незначительным, однако нужно обратить внимание на увеличение минимального количества кадров, здесь прирост уже до 14%.

Иными словами, гетерогенная архитектура с большим количеством ядер и планировщиком, который может освобождать производительные ядра от второстепенных задач, позволяют добиться более стабильной и более высокой частоты кадров, сокращая просадки. Нужно учитывать, что это ещё не финальные образцы и платформа до конца не оптимизирована, выпущены только предварительные версии BIOS.

Данные: VideoCardz
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Что касается энергопотребления, тестирование образцов показывает, что в одном и том же классе оно увеличивается из-за наличия большего количества ядер и гораздо больших частот, но если сравнивать процессоры двух поколений не по классу, а по количеству ядер, то показатели прежние. Например, сообщается, что в синтетических тестах i7-13700K повышал мощность до 244 Вт, очевидно, что это выше лимита PL2=190 Вт для i7-12700K, но формула ядер новой модели 8P+8E, как у Core i9-12900K, и в данном случае 244 Вт удивления уже не вызывают.

Источник:
ExtremePlayer, Bilibili: 1. Видеоматериал; 2. Финальные диаграммы
@harukaze5719 в Twitter*
VideoCardz
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#intel #процессоры #игры #intel raptor lake-s
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