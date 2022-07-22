Конфигурация i7-13700K как у i9-12900K.

Вот уже который день база данных Geekbench позволяет узнать характеристики процессоров Intel Core следующего поколения и предварительно оценить их производительность. Только недавно выяснилась конфигурация 14-ядерного i5-13600K, который примерно на четверть опередил i5-12600K в многопоточном тесте. Сегодня в Geekbench появился i7-13700K и он тоже прибавил в ядрах по отношению к предшественнику. Модель стала 16-ядерной и 24-поточной, объединяя 8 производительных и 8 эффективных ядер, а зафиксированные бенчмарком частоты 3390 МГц и 5287 МГц соответствуют базовому уровню и турбо режиму. Выглядит новый i7-13700K даже лучше i9-12900K, но результаты в Geekbench пока этого не отражают.

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Количество баллов i7-13700K в однопоточном тесте 2090, а в многопоточном 16542. В обзоре i9-12900K от издания PCWorld процессор набрал 2001 балл в однопотоке и 18551 балл в многопотоке, так что о преимуществе нового i7 пока говорить рано. С другой стороны, недавний многопоточный результат i5-13600K составил 16054 балла и либо i5-13600K был в разгоне, либо новый i7-13700K выступил не лучшим образом. Скорее всего, истинным является первый вариант, поскольку i5-13600K отметился ещё в одном тесте, где набрал уже более скромные 14425 баллов, вероятно, выступая на стандартных спецификациях.

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Сравнивая процессоры одного класса из разных поколений, i7-13700K и i7-12700K, на данный момент преимущество Raptor Lake-S составляет 5...7%. Ресурс Wccftech сообщает о 17% преимуществе i7-13700K в многопотоке, при этом приводится оценка i7-12700K около 14000 баллов, странно, но даже в обзоре компактного ПК ресурса Geeknetic процессор i7-12700K набрал 15361 балл, возможно, разница в версиях бенчмарка.