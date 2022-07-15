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Предполагаемый 6-ядерный AMD Ryzen 7000 ES и плата X670E замечены в тесте BaseMark
Результаты теста выше, чем у аналогичной системы с Ryzen 9 5950X.
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В очередном уточнении графика запуска процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) от инсайдера Greymon55 говорилось о полноценном предрелизном анонсе в августе и запуске новой серии в сентябре. Вполне вероятно, что информация близка к реальности, инженерный образец 6-ядерного процессора с кодовым обозначением 100-000000593-20_Y в паре с материнской платой Gigabyte X670 AORUS Master заметили в бенчмарке BaseMark и результаты оказались довольно неплохими.

Источник: BaseMark

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Хоть наименование модели процессора и неизвестно, наверняка это представитель линейки Ryzen 7000, возможно, Ryzen 5 7600X, вряд ли на данный момент планируются какие-нибудь другие 6-ядерные процессоры, совместимые с платформой AM5. Частота процессора достигала 4,4 ГГц. За обработку графики в системе отвечала видеокарта профессионального класса NVIDIA RTX A4000, основанная на графическом процессоре GA104.

Источник: @harukaze5719 и @TUM_APISAK в Twitter (заблокирован в РФ)

Для сравнения в базе данных BaseMark удалось найти результаты похожей системы, но с процессором Ryzen 9 5950X. Казалось бы, совершенно разные весовые категории, но в BaseMark система с предполагаемым Ryzen 5 7600X оказалась быстрее 16-ядерного потребительского флагмана на базе архитектуры Zen 3, в среднем на 9,5%.

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В одном из интервью руководителю отдела технического маркетинга AMD Роберту Хэллоку (англ. Robert Hallock) задали вопрос о стартовой линейке процессоров Ryzen 7000, специалист отметил лишь то, что к запуску готовится целое семейство. По слухам, появится 3 или 4 модели: наиболее ожидаемыми являются 16-, 8- и 6-ядерная, возможно, появление 12-ядерного варианта.

Источник:
VideoCardz
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#amd #процессоры #тесты не тесты #amd ryzen 7000
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