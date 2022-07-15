Похоже, что AMD собирается первой анонсировать и представить новинки.

Осенью ожидается запуск множества новинок, новые платформы, процессоры и видеокарты от AMD, Intel и NVIDIA. Компании не называют точные сроки, но, по многочисленным слухам, тизеры или анонсы продуктов можно ожидать уже в конце июля и августе. Уже наверняка известный многим инсайдер Greymon55 в своём Twitter (заблокирован в РФ) оставил предполагаемый график анонсов и релизов будущих продуктов.

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AD102 announce:9 launch:10

Raptor lake announce:9(official) launch:10 — Greymon55 (@greymon55)

Если верить графику инсайдера, то полноценный анонс процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) состоится в августе, а запуск первых моделей серии вместе с новой платформой — в сентябре. Intel анонсирует процессоры Raptor Lake-S в сентябре, а запуск состоится в октябре, считает инсайдер. К слову, вчера было анонсировано двухдневное мероприятие Intel Innovation 2022, оно запланировано на 27 сентября, вероятно, на нём и появится информация о новинках.

На сентябрь может прийтись и анонс новых видеокарт NVIDIA, но инсайдер утверждает, что он будет сосредоточен на одной, флагманской видеокарте RTX 4090 с графическим процессором AD102 и уровнем TDP около 450 Вт. Все остальные модели якобы появятся в следующем году, что инсайдер связывает с наличием больших запасов моделей текущего поколения.

О напряжённой ситуации у продавцов говорит и инсайдер Moore’s Law is Dead в новом выпуске на своём YouTube канале, также указывая на возможный релиз флагмана в октябре — многое зависит от ситуации на рынке и запуска конкурирующих решений. Также Moore’s Law is Dead отмечает, что позже может появиться Ti-версия флагмана или новый TITAN с уровнем TDP 600 Вт.

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