Но не всё так просто, ведь графический процессор то чиплетный.

К середине недели инсайдеры переключили внимание на грядущие видеокарты AMD и решили затронуть тему, которая давно не обсуждалась, а именно размеры графического процессора Navi 31. На данный момент один из главных поставщиков информации под псевдонимом Greymon55 считает, что площадь графического кристалла GCD в Navi 31 может составлять 350 мм2 или чуть больше, автор ресурса 3DCenter.org вызвался сделать более точный прогноз, назвав значение 375 мм2. Все эти предсказания делаются в предположении, что Navi 31 получит один GCD.

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Что интересно, площадь флагмана текущего поколения Navi 21 составляет 520 мм2, но эти значения нельзя сравнивать напрямую, отмечает VideoCardz, Navi 31 состоит из нескольких кристаллов и графический GCD только один из них. Несмотря на это, значения площади 350…375 мм2 для GCD графического процессора, которому приписывают грандиозное увеличение производительности, не внушают доверия. С другой стороны, причины, по которым GCD может быть таким небольшим, тоже упоминаются.

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Изучающий обновления драйверов AMD для Linux энтузиаст Kepler_L2 заметил признаки того, что в новой архитектуре могут исчезнуть некоторые ненужные графические блоки. К таким блокам причислены XGMI, Global Data Share (GDS), Legacy Geometry Pipeline или Legacy Scan Converter. Всё это с переходом на более совершенный техпроцесс может позволить сделать GCD в Navi 31 сравнительно небольшим. Однако весь графический процессор должен быть довольно крупным, закрепившаяся среди инсайдеров конфигурация 1×GCD + 6×MCD может занимать около 590 мм2, но предсказывать размеры чиплетов с кэш-памятью MCD инсайдеры пока не берутся.