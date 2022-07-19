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В AIDA64 6.25 улучшена поддержка Zen 4 с тестами AVX-512/AVX2 и GeForce RTX 4090 для мониторинга
Новейшие платформы, процессоры и видеокарты приближаются.
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Компания Finalwire объявила о выпуске AIDA64 6.75 — новой версии комплексного программного обеспечения для диагностики, тестирования и управления, обновление доступно для всех редакций: Extreme, Engineer, Business и Network Audit. Со всеми изменениями можно ознакомиться на странице официального пресс-релиза, наибольший интерес вызывает поддержка нового оборудования, которая свидетельствует о приближении следующего поколения процессоров и видеокарт. Программа поддерживает новейшие платформы AMD и Intel, а также новые графические ускорители AMD и NVIDIA.

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Новое обновление AIDA64 содержит улучшения для процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4, а также материнских плат AM5, включая подробную информацию о наборе микросхем для встроенного контроллера памяти. Также для грядущих настольных и серверных процессоров AMD предварительно реализованы оптимизированные 64-битные многопоточные тесты AVX-512 и AVX2.

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Вслед за предварительной видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 получила дополнительную поддержку для возможности мониторинга. Новости о следующем флагмане NVIDIA появляются всё чаще и вполне вероятно, что от его анонса нас отделяет несколько месяцев. Кроме этого, расширена поддержка бюджетной новинки GTX 1630, видеокарт AMD Radeon RX 6650 XT, 6750 XT, 6950 XT и новинки от компании Glenfly — видеокарты Arise-GT-10C0.

Источник:
Finalwire #1 и #2
Wccftech
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