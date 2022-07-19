Новейшие платформы, процессоры и видеокарты приближаются.

Компания Finalwire объявила о выпуске AIDA64 6.75 — новой версии комплексного программного обеспечения для диагностики, тестирования и управления, обновление доступно для всех редакций: Extreme, Engineer, Business и Network Audit. Со всеми изменениями можно ознакомиться на странице официального пресс-релиза, наибольший интерес вызывает поддержка нового оборудования, которая свидетельствует о приближении следующего поколения процессоров и видеокарт. Программа поддерживает новейшие платформы AMD и Intel, а также новые графические ускорители AMD и NVIDIA.

реклама

Новое обновление AIDA64 содержит улучшения для процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4, а также материнских плат AM5, включая подробную информацию о наборе микросхем для встроенного контроллера памяти. Также для грядущих настольных и серверных процессоров AMD предварительно реализованы оптимизированные 64-битные многопоточные тесты AVX-512 и AVX2.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри 3070 дешевле 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Вслед за предварительной видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 получила дополнительную поддержку для возможности мониторинга. Новости о следующем флагмане NVIDIA появляются всё чаще и вполне вероятно, что от его анонса нас отделяет несколько месяцев. Кроме этого, расширена поддержка бюджетной новинки GTX 1630, видеокарт AMD Radeon RX 6650 XT, 6750 XT, 6950 XT и новинки от компании Glenfly — видеокарты Arise-GT-10C0.