Интеграция поддержки будет простой.

Эта неделя принесла ряд положительных новостей о ходе развития технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR). Спустя год после релиза первой версии компания AMD опубликовала исходный код новой и более сложной технологии FSR 2.0, в списке уже вышедших и ожидаемых игр с её поддержкой присутствует 22 проекта. FSR 1.0 стала самой быстро внедряемой игровой технологией в истории AMD и с новой версией компания не собирается сбавлять обороты. Чтобы ускорить интеграцию, компания подготовила специальные плагины для популярного игрового движка Unreal Engine версий 4 (4.26/4.27) и 5, накануне они официально стали доступны, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию GPUOpen в Twitter (заблокирован в РФ).

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В отличие от первой версии, AMD FSR 2.0 является временным масштабированием и учитывает больше данных, включая векторы движения. Это в некоторой степени может усложнить интеграцию, но, если в игровом движке уже реализовано отслеживание векторов движения или поддерживается другая технология временного масштабирования, интеграция не займёт много времени. Для движка Unreal Engine это время удастся сократить, всё необходимое в нём есть, а теперь добавился ещё и специальный плагин. Определённо, это положительные новости, Unreal Engine популярный движок, а значит больше игр будут поддерживать технологию FSR 2.0, реализуя весь технологический потенциал видеокарт Radeon RX.