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Первые итерации архитектуры AMD Zen всё ещё отлично чувствуют себя в новых продуктах, компания представила сегодня новые решения для промышленных встраиваемых систем, интернета вещей и тонких клиентов – это второе поколение серии R в семействе гибридных процессоров Ryzen Embedded и основано оно на архитектуре Zen+. Если сравнивать с существующей серией R1000, обновление ощутимое: компания увеличила количество ядер и количество блоков интегрированной графики. Теперь в модельном ряду есть 4-ядерные и 8-поточные варианты с графикой Vega 8, когда в прошлом поколении можно было довольствоваться только 2-ядерными и 4-поточными моделями с графикой Vega 3.

По оценкам AMD, новая серия Ryzen Embedded R2000 предлагает до 81% более высокую производительность, это справедливо как в отношении процессора, так и графики. В отношении скорости подсистемы памяти компания отмечает возросшую на 50% пропускную способность за счёт поддержки двухканальной DDR4-3200. Кроме этого, подчёркивается гибкость линейки в отношении масштабируемости, оптимальное сочетание производительности на ватт, наличие функций безопасности корпоративного класса и универсальный набор возможностей с поддержкой подключения до четырёх дисплеев с разрешением 4K и богатыми возможностями для подключения периферийных устройств. В последнем случае поддерживается 16 линий PCIe 3-го поколения, пара SATA 3.0 и шесть портов USB, включая USB 3.2 Gen2.

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