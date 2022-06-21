Производители компьютерных корпусов всё чаще экспериментируют с формами и конструкциями, что не может не радовать. Необычные новинки вызывают неподдельный интерес, особенно в условиях, когда большинство корпусов на рынке имеют стандартные прямоугольные формы и зачастую мало чем отличаются друг от друга. Jonsplus, суббренд компании Jonsbo, накануне анонсировал новый корпус для настольных ПК в серии BO, сообщает ресурс JdM, модель BO 102 получила необычную призматическую конструкцию, которая легко интегрируется в домашнюю обстановку и занимает меньше места.
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BO 102 представляет собой башню в виде шестиугольной призмы, внутри корпус разделён на три секции, каждая из которых предназначена для установки определённых компонентов. Благодаря грамотному разделению конструкции, корпус позволяет использовать полноразмерные блоки питания и видеокарты. В одной из секций располагается материнская плата форм-фактора mini-ITX и блок питания длиной до 210 мм, в другой — корзина для накопителей и видеокарта длиной до 330 мм или 380 мм, в зависимости от установки корзины, ещё одна секция предназначена для радиаторов AIO-систем жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Между секциями предусмотрено пространство для удобного и аккуратного расположения кабелей.
Воздушный поток внутри корпуса создаёт 200-мм вентилятор, установленный в нижней части. Горячий воздух покидает корпус сквозь боковые прорези и верхнюю панель. На верхней панели расположены USB3.2 Gen2 Type-C и Gen1 Type-A, аудиоразъёмы.
Внешние панели корпуса имеют толщину 3,0 мм и изготовлены из алюминиевого сплава, две боковые панели — из закалённого стекла толщиной 4 мм. Внутренняя структура и второстепенные панели изготовлены из стали толщиной 1 мм. Размеры корпуса: 285×317×585 мм, вес 10,8 кг. Стоимость не уточняется.
- Источник:
- Jonsplus / Jonsbo
- JdM