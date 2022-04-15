Флагманская настольная видеокарта Intel ARC A770 отметилась в Geekbench, это первый тест, где модель выступает под своим коммерческим названием. Возможно, программное обеспечение Geekbench и сами драйвера Intel позволяют верно распознать наименование, только вот производительность от этого не увеличилась.
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Ожидается, что видеокарта будет конкурировать с лучшими моделями среднего сегмента AMD и NVIDIA, как минимум. Но результат тестирования OpenCL пока слишком низок — 85585 баллов. Графический процессор работал на довольно высокой частоте 2400 МГц. В диапазоне от 80 до 90 тысяч баллов общего рейтинга Geekbench можно встретить AMD Radeon RX 6600 XT, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER и RTX 2070. Флагману Intel прочили конкуренцию с RTX 3070 и RTX 3080, их результаты куда выше, около 135000 и 180000 баллов соответственно.
Запуск настольной линейки планируется во втором квартале, на данный момент компания выпустила младшие мобильные решения и видели их только в Южной Корее, в ноутбуке Samsung Galaxy Book2 Pro.