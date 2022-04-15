Для флагмана производительность низкая.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Флагманская настольная видеокарта Intel ARC A770 отметилась в Geekbench, это первый тест, где модель выступает под своим коммерческим названием. Возможно, программное обеспечение Geekbench и сами драйвера Intel позволяют верно распознать наименование, только вот производительность от этого не увеличилась.

реклама

Ожидается, что видеокарта будет конкурировать с лучшими моделями среднего сегмента AMD и NVIDIA, как минимум. Но результат тестирования OpenCL пока слишком низок — 85585 баллов. Графический процессор работал на довольно высокой частоте 2400 МГц. В диапазоне от 80 до 90 тысяч баллов общего рейтинга Geekbench можно встретить AMD Radeon RX 6600 XT, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER и RTX 2070. Флагману Intel прочили конкуренцию с RTX 3070 и RTX 3080, их результаты куда выше, около 135000 и 180000 баллов соответственно.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Запуск настольной линейки планируется во втором квартале, на данный момент компания выпустила младшие мобильные решения и видели их только в Южной Корее, в ноутбуке Samsung Galaxy Book2 Pro.