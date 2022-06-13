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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Мобильный почтовый клиент K-9 Mail превратится в Thunderbird на Android
Команда Thunderbird решила не заниматься разработкой собственного приложения с нуля.
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В начале мая продакт-менеджер Thunderbird Райан Ли Сайпс (англ. Ryan Lee Sipes) в социальных сетях подтвердил, что почтовый клиент появится на мобильных устройствах. На данный момент Thunderbird доступен только для компьютеров под управлением операционных систем Windows, Linux и macOS, а это серьёзное упущение в реалиях сегодняшнего дня, когда пользователи отдают предпочтение тем приложениям, которые доступны на всех платформах и имеют синхронизацию.

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Можно было бы предположить, что команда Thunderbird разработает приложение самостоятельно, с нуля, но это сложный процесс, который потребует значительных ресурсов, а Thunderbird — проект, финансируемый сообществом. Поэтому был выбран другой путь: объединение усилий с существующим открытым проектом и теми же ценностями, — им стал K-9 Mail, разработкой которого руководит Кристиан Кеттерер (англ. Christian Ketterer).

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Сотрудничество проектов обсуждалось ещё в 2018 году, теперь наступил момент, когда K-9 Mail готов войти в состав Thunderbird, да, в конечном итоге K-9 Mail превратится в Thunderbird на Android. Сроки не уточняются, потребуется время, чтобы привести K-9 Mail в соответствие с набором функций и внешним видом Thunderbird. Конечный продукт «…должен быть с открытым исходным кодом, уважать интересы пользователя и идеально подходить для продвинутых пользователей, которые жаждут персонализации и богатого набора функций», — сообщается в официальном блоге.

Источник:
Блог Thunderbird
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#приложения #thunderbird #почтовый клиент
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