В начале мая продакт-менеджер Thunderbird Райан Ли Сайпс (англ. Ryan Lee Sipes) в социальных сетях подтвердил, что почтовый клиент появится на мобильных устройствах. На данный момент Thunderbird доступен только для компьютеров под управлением операционных систем Windows, Linux и macOS, а это серьёзное упущение в реалиях сегодняшнего дня, когда пользователи отдают предпочтение тем приложениям, которые доступны на всех платформах и имеют синхронизацию.
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Можно было бы предположить, что команда Thunderbird разработает приложение самостоятельно, с нуля, но это сложный процесс, который потребует значительных ресурсов, а Thunderbird — проект, финансируемый сообществом. Поэтому был выбран другой путь: объединение усилий с существующим открытым проектом и теми же ценностями, — им стал K-9 Mail, разработкой которого руководит Кристиан Кеттерер (англ. Christian Ketterer).
Сотрудничество проектов обсуждалось ещё в 2018 году, теперь наступил момент, когда K-9 Mail готов войти в состав Thunderbird, да, в конечном итоге K-9 Mail превратится в Thunderbird на Android. Сроки не уточняются, потребуется время, чтобы привести K-9 Mail в соответствие с набором функций и внешним видом Thunderbird. Конечный продукт «…должен быть с открытым исходным кодом, уважать интересы пользователя и идеально подходить для продвинутых пользователей, которые жаждут персонализации и богатого набора функций», — сообщается в официальном блоге.
- Источник:
- Блог Thunderbird