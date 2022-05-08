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Mozilla выпустит мобильный почтовый клиент Thunderbird
Приложение появится скоро, но его разработка не самая приоритетная задача в компании.
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При работе с электронной почтой большинству пользователей наверняка хватает возможностей стандартного веб-интерфейса поставщика сервиса, но есть и те, кто отдаёт предпочтение почтовым клиентам. Одной из наиболее известных таких программ является Thunderbird от Mozilla, компании, которая также известна веб-браузером Firefox. Как отмечает ресурс Android Police, особой популярностью Thunderbird не пользуется, занимая незначительную долю рынка, возможно, одной из причин этого является отсутствие мобильного приложения, в компании намереваются исправить данное упущение.

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Ссылаясь на информацию менеджера Mozilla Райана Ли Сайпса (англ. Ryan Lee Sipes) в Twitter (заблокирован в РФ) ресурс пишет о скором появлении мобильного приложения Thunderbird. Однако специалист подчёркивает, что по приоритету эта задача находится на втором месте после работ по доработке интерфейса приложения. Также упоминается возможность выпуска мобильного приложения за пределами Google Play Store, т.е. пользователям должны предоставить возможность скачивать официальный APK файл напрямую у разработчика. Это может помочь Thunderbird поправить свои позиции в рейтинге почтовых клиентов.

Источник:
Android Police
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#mozilla #программы #программное обеспечение #mozilla thunderbird
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