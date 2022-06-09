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Появилась методика для выявления процессоров Intel Alder Lake с поддержкой AVX-512
Возможны исключения, но так шанс найти нужный процессор всё-таки выше.
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История с поддержкой AVX-512 процессорами Intel Alder Lake пришла к логическому завершению: в новых BIOS возможность включения этого набора должны были убрать, а в новых ревизиях процессоров AVX-512 отключён в самом кремнии. Однако есть энтузиасты, которым эти инструкции нужны для ускорения каких-нибудь расчётов или других задач, например, производительность эмулятора RPCS3 с инструкциями AVX-512 выше. Возможность собрать систему с поддержкой AVX-512 ещё сохраняется, есть платы, которые позволят включить инструкции, а в продаже всё ещё можно найти подходящие процессоры, но как их отличить.

В середине Pentium G7400 с квадратным логотипом — он без AVX-512. Источник: Luumi, YouTube

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Оказалось, что есть достаточно простой способ отличить процессоры, где AVX-512 отключён физически. На него указал ресурс VideoCardz: оверклокер Luumi на своём YouTube канале объяснил, что на самых свежих ревизиях процессоров Intel изменился логотип, привычный овальный значок стал квадратным — в таких процессорах AVX-512 уже точно нет.


Другой способ ранее был описан на японском ресурсе GazLog, автор которого предлагал ориентироваться на маркировку и номер партии. Номер партии начинается с букв V или X, числа за ними указывают на год и номер недели производства.

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По версии GazLog, AVX-512 с большой вероятностью отключён на процессорах, произведённых на второй неделе 2022 года и после (X202 или V202). Но в видео Luumi процессор с AVX-512 оказался произведён на 11 неделе этого года, иными словами, методика GazLog не всегда верна. Также японский ресурс считает, что вероятность найти AVX-512 в процессорах первой недели (X201 или V201) невелика, а вот в случае с прошлогодними моделями (X152 или V152) гораздо выше.

Источник:
Luumi, YouTube
VideoCardz
GazLog
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#intel #процессоры #intel alder lake
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