Про другие модели пока информации нет.

Компания MSI намеревается сохранить возможность включения AVX-512 инструкций на некоторых своих материнских платах за счёт BIOS с переключателем микрокодов, пишет VideoCardz со ссылкой на запись в Twitter редактора ресурса Igor's LAB Ксавьера Амбергера (англ. Xaver Amberger) @skullbringer123. Специалист заметил новую настройку в BIOS версии A22 для MSI MEG Z690 UNIFY-X, похоже, она позволяет переключиться на старый микрокод с поддержкой AVX-512 или новый микрод, но уже без этой поддержки.

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Противоречивая информация о поддержке процессорами Intel Alder Lake инструкций AVX-512 долгое время являлась предметом споров и обсуждений среди тех, кому данный набор был бы полезен. Как оказалось, P-ядра новых процессоров поддерживают 512-битные расширения, а E-ядра — нет. Последние нужно отключить, чтобы задействовать AVX-512. В некоторых задачах это даёт определённый выигрыш. Для обычного пользователя и любителя игр это может быть повышенная производительность в RPCS3, эмуляторе PlayStation 3. Но Intel настаивала, что AVX-512 в Alder Lake не поддерживается и в итоге новые версии BIOS возможность включения этих инструкций потеряли.

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Предполагалось, что за дело возьмутся народные умельцы и поддержку AVX-512 будут интегрировать те, кому это нужно. Но похоже, что специалисты компании MSI решили упростить жизнь пользователям и сами внедрили простую настройку, которая избавит от необходимости самостоятельных экспериментов с каждой новой версией BIOS. Пока точно неизвестно, какие платы получат переключатель.