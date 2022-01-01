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Новые BIOS могут окончательно лишить процессоры Intel Alder Lake возможности работы с AVX-512
По данным ресурса Igor's Lab, соответствующие обновления появятся уже скоро.
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Компании Intel потребовалось отключить поддержку инструкций AVX-512 в больших производительных P-ядрах Golden Cove, чтобы прийти к общему знаменателю при сложении ядер с двумя различными архитектурами в процессорах Core 12-го поколения. Первоначально сообщалось, что процессоры Alder Lake вообще не будут поддерживать данный набор инструкций, однако оказалось, что AVX-512 можно задействовать, отключив эффективные ядра Gracemont, причем в некоторых задачах процессор только с P-ядрами и AVX-512 инструкциями может показывать себя лучше, чем без этих инструкций, но со всеми включенными ядрами.

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С момента выхода первых моделей Alder Lake-S неопределенность в поддержке AVX-512 сохранялась, но похоже, что теперь Intel намерена поставить точку в этом вопросе. По информации ресурса Igor’s Lab, возможность включения AVX-512 будет убрана в грядущих версиях BIOS, которые, вероятно, уже будут установлены на новые материнские платы. Как отмечает источник, энтузиасты могут вернуть поддержку самостоятельно, внедряя в новые версии BIOS старые микрокоды, но при этом никто не застрахован от ошибок и нарушения работы оборудования.

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Тестирование процессора в разных режимах с включенными и отключенными ядрами и инструкциями AVX-512 проводилось, например, на ресурсе Phoronix. Также создатели эмулятора RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 отмечали прирост производительности при включении AVX-512.

#intel #intel alder lake #инструкции
5
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