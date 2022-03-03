В данном случае модифицированный BIOS уже не поможет.

Intel категорически не хочет, чтобы владельцы процессоров Core 12-го поколения могли воспользоваться AVX-512 инструкциями. Похоже, что блокировки возможности включения этих инструкций в новых BIOS оказалось недостаточно, теперь блокировка будет реализована физически в кремнии, во всех новых моделях процессоров с заблокированным множителем – об этом сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на анонимные источники. Неизвестно, останется ли поддержка в моделях K и их вариациях, смысла в этом нет, если компания твёрдо намерена запретить включение AVX-512.

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По предположениям ресурса, такая политика может преследовать цель повышение спроса на более дорогие процессоры Xeon. Также отмечается наличие слухов о том, что AMD внедрит поддержку AVX-512 в процессоры на базе архитектуры Zen 4. Если это действительно так, то в копилку AMD упадёт дополнительное преимущество. Для большинства обычных потребителей наличие этих инструкций не является приоритетом при выборе процессора, но уже отмечалось, что в некоторых задачах AVX-512 может положительно влиять на производительность, а некоторым эти инструкции нужны для научных расчётов и других задач.