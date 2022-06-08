Остаётся надеяться, что он повысит производительность.

Недавно в Китае стали появляться ноутбуки с производительной дискретной графикой Intel, один из вариантов Arc A730M даже успели протестировать в синтетических бенчмарках и играх. Впечатление ускоритель оставил неоднозначное, пока тестов недостаточно, чтобы окончательно позиционировать его относительно моделей конкурента. В одних тестах Arc A730M близок к GeForce RTX 3060 от NVIDIA, а в других уже еле обгоняет RTX 3050. Не исключено, что драйвера ещё не так хорошо оптимизированы, как оказалось, только накануне появился драйвер с официальной поддержкой Arc A730M, сообщает VideoCardz.

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Что удивительно, для поддержки новой видеокарты Intel выпустила не новую версию драйвера, а обновила предыдущую (ARC 30.0.101.1735), что может вызвать некоторое недоумение, как намекает VideoCardz, это уже не первый такой случай. Поддержки других моделей высокого и среднего класса, Arc A770M и A550M, ещё нет, вероятно, процесс разработки и оптимизации драйверов идёт не так быстро и это сказывается на скорости распространения новой линейки. Остаётся надеяться, что Intel удастся как можно быстрее решить все поставленные задачи и начать распространение продукции в большем числе регионов, предварительные заказы с доставкой в июле и августе уже открылись в США, Австралии и Новой Зеландии.