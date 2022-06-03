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Предзаказы ноутбуков с Intel dGPU открывают в разных регионах, а в Китае анонсировали игровые модели
Постепенно дискретная графика Intel появляется за пределами Южной Кореи и Китая.
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Продажи ноутбуков с дискретными видеокартами Intel появились несколько месяцев назад в Южной Корее, а теперь продукция компании появляется в Китае. Когда начнётся распространение на других рынках, точно неизвестно, но есть вероятность, что ноутбуки станут доступны в ряде других регионов в июле и августе, во всяком случае на это указывает американский фирменный магазин HP и австралийский Lenovo.

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В США можно оформить предварительный заказ на ноутбук HP Envy с процессором Intel Core i5-12500H и графикой Intel Arc A370M. За 1400 долларов США доступен вариант с 16 ГБ памяти DDR5-4800, M.2 NVMe SSD объёмом 512 ГБ и 16-дюймовым IPS-дисплеем 120 Гц. Отправка заказов запланирована на 1 июля. В Австралии и Новой Зеландии предлагается ноутбук Lenovo Yoga 7i Gen7 EVO с близкими характеристиками и ценой. Отправка этой модели ожидается через 10 недель, т.е. где-то в августе.

Тем временем в Китае замечают всё больше ноутбуков с графикой Intel, уже появились анонсы игровых моделей — накануне компании Clevo анонсировала игровую модель для энтузиастов X270, она оснащается высокопроизводительной графикой Intel Arc A770M на базе графического процессора ACM-G10 с 32 Xe-Core, 4096 блоками исполнения шейдерных инструкций и 16 ГБ GDDR6 памяти. Ноутбук получит мощное охлаждение с 7 тепловыми трубками и 17,3 дюймовый дисплей.

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Источник:
Wccftech
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