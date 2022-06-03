Постепенно дискретная графика Intel появляется за пределами Южной Кореи и Китая.

Продажи ноутбуков с дискретными видеокартами Intel появились несколько месяцев назад в Южной Корее, а теперь продукция компании появляется в Китае. Когда начнётся распространение на других рынках, точно неизвестно, но есть вероятность, что ноутбуки станут доступны в ряде других регионов в июле и августе, во всяком случае на это указывает американский фирменный магазин HP и австралийский Lenovo.

реклама

В США можно оформить предварительный заказ на ноутбук HP Envy с процессором Intel Core i5-12500H и графикой Intel Arc A370M. За 1400 долларов США доступен вариант с 16 ГБ памяти DDR5-4800, M.2 NVMe SSD объёмом 512 ГБ и 16-дюймовым IPS-дисплеем 120 Гц. Отправка заказов запланирована на 1 июля. В Австралии и Новой Зеландии предлагается ноутбук Lenovo Yoga 7i Gen7 EVO с близкими характеристиками и ценой. Отправка этой модели ожидается через 10 недель, т.е. где-то в августе.

Тем временем в Китае замечают всё больше ноутбуков с графикой Intel, уже появились анонсы игровых моделей — накануне компании Clevo анонсировала игровую модель для энтузиастов X270, она оснащается высокопроизводительной графикой Intel Arc A770M на базе графического процессора ACM-G10 с 32 Xe-Core, 4096 блоками исполнения шейдерных инструкций и 16 ГБ GDDR6 памяти. Ноутбук получит мощное охлаждение с 7 тепловыми трубками и 17,3 дюймовый дисплей.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



