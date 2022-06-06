Если ранее инсайды ограничивались предсказаниями пиковой мощности флагманских видеокарт NVIDIA GeForce следующего поколения, то теперь стала появляться информация для каждой модели по отдельности. Только вчера известный многим инсайдер kopite7kimi намекнул, какой уровень энергопотребления стоит ожидать от модели среднего сегмента RTX 4060, сегодня появилась информация об одной из флагманских видеокарт — RTX 4080.
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Как отмечает VideoCardz, RTX 4090 может быть не единственной моделью с мощностью за 400 Вт, RTX 4080 составит ей компанию, если верить инсайдеру, который приписывает модели 420 Вт — это не TDP, а полная мощность платы, обозначение которой инсайдер также уже сообщил: PG139-SKU360. В конечном итоге, утверждённое для спецификаций значение может быть и меньше, так или иначе, от RTX 4080 ожидают энергопотребления выше, чем у RTX 3080.
В остальном ресурс продолжает придерживаться слухов о применении для RTX 4090 и RTX 4080 одной печатной платы PG139, что может намекать на возможность унификации и систем охлаждения для этих двух моделей. Ожидать видеокарты стоит в период с сентября по октябрь этого года, о чём также подробнее сообщалось вчера.
- Источник:
- VideoCardz