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Запуск видеокарт NVIDIA RTX 40 могли запланировать на IV квартал, а RTX 4060 ожидают на CES 2023
Запуск линейки в августе маловероятен.
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В недавних слухах упоминалось, что новую линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 могут представить в середине лета, а в августе в продажу поступит уже первая модель — флагманская RTX 4090. Но одновременно с этим инсайдеры подстраховались, высказав мнение о переносе графика из-за необходимости реализации запасов видеокарт RTX 30 серии. Похоже, что второй вариант может быть более близким к реальности и накануне ресурс Wccftech со ссылкой на источники сообщил о смещении графика на несколько месяцев.

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По информации ресурса, запуск видеокарт RTX 40 переносится на IV квартал, но с сохранением ранее озвученных инсайдерами темпов — первые три модели будут выпускать с интервалом в один месяц. Таким образом, RTX 4090 могут выпустить в октябре, RTX 4080 в ноябре и RTX 4070 в декабре. А в начале следующего года, на выставке CES 2023, ожидается первый вариант среднего сегмента RTX 4060.

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Предполагаемый график предпроизводственной подготовки недавно публиковал немецкий специалист Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), по его данным, в середине июля будут готовы первые инженерные образцы, их будут тестировать до августа, затем должны утвердить финальные версии BIOS и к сентябрю начать массовое производство. При этом специалист также отметил, что инженеры, продолжают тестировать новые платы с графическим процессором текущего поколения GA102, это возможно за счёт совместимости по выводам с AD102, тестовых образцов которого якобы ещё нет. Всё это также указывает на низкую вероятность запуска в начале осени, IV квартал более правдоподобен, в октябре с момента начала продаж RTX 3090 пройдёт чуть более года.

Источник:
Wccftech
Igor's LAB
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#nvidia #видеокарты #nvidia rtx 40
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