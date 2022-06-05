Valve продолжает упорно работать над своей новой портативной игровой консолью Steam Deck, дефицит компонентов снова помешал компании выпустить док-станцию, но на этой неделе были и хорошие новости, например, Valve отчиталась о проделанной работе и опубликовала рейтинг самых популярных игр на Steam Deck.
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Список недавних изменений впечатляет, пожалуй, к наиболее интересным можно отнести полноценный экран блокировки, возможность быстрого и удобного переключения между окнами в многооконных приложениях, профили производительности для отдельных приложений с возможностью настраивать частоту обновления экрана. Также улучшили регулирование вентилятора, выпустили обновления, необходимые для установки и работы операционных систем Windows 10 и 11, но интереснее наблюдать за развитием собственной ОС Valve на базе Linux — SteamOS. Очень бы хотелось, чтобы все возможности ОС для Steam Deck были реализованы в общедоступной версии для всех других ПК. Сроки выхода дистрибутива пока остаются неизвестными.
В программе совместимости Deck Verified уже более 3000 игр со статусом «Полностью совместимо» и «Можно играть», инженеры Valve продолжают проверять совместимость и вместе с этим развивают свою прослойку Proton для запуска Windows-игр. За прошлый месяц в десятку самых популярных (по игровому времени) игр на Steam Deck вошли:
- Aperture Desk Job
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Elden Ring
- Hades
- No Man's Sky
- Rogue Legacy 2
- Slay the Spire
- Stardew Valley
- Vampire Survivors
- The Witcher 3: Wild Hunt
Четыре игры из этого списка ранее не имели высокого статуса совместимости, но благодаря разработчикам ситуацию удалось исправить. Остаётся надеяться, что всё большее число разработчиков будет улучшать совместимость с Linux, Proton и самим Wine.
- Источник:
- Valve, Steam
- GamingOnLinux