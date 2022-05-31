Thermaltake сообщила о выпуске первой низкопрофильной клавиатуры в линейке своих периферийных устройств: ARGENT K6 RGB. Это полноразмерная механическая клавиатура с верхней панелью из алюминия предлагает низкопрофильные линейные переключатели с коротким ходом, быстрым отскоком и гарантированным ресурсом 100 млн нажатий: Cherry MX Low Profile RGB Red или Speed. Продажи уже начинаются, стоимость зависит от региона, на глобальном сайте клавиатура оценивается в 199,99 долларов США.
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Клавиатура подойдёт для работы и для игр. Производитель отмечает, что конструкция и магнитная опора для запястий сделают работу и набор текста максимально комфортным. Ко всему прочему, ARGENT K6 RGB предлагает встроенный вращающийся регулятор с возможностью нажатия, напоминающий мультимедиа «шайбы» в современных автомобилях, а также набор мультимедиа-клавиш.
Регулятор можно использовать для настройки громкости, прокрутки, переключения страниц и других задач, всё это настраивается в фирменном программном обеспечении Thermaltake iTAKE Engine, в нём же можно записывать макросы, настраивать RGB-подсветку, синхронизировать её с другими устройствами Thermaltake. Для настройки подсветки предлагается множество эффектов, встроенная память позволит хранить до 6 профилей с макросами и настройками. В корпус клавиатуры встроен 3,5 мм аудио-разъём и USB 2.0.
- Источник:
- Thermaltake
- TechPowerUp