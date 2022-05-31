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Minisforum показала охлаждение мини-ПК Neptune HX90G — жидкий металл и единый массивный радиатор
Считается, что это первый в мире мини-ПК с дискретной графикой AMD Radeon.
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Компания Minisforum недавно анонсировала компактный компьютер Neptune HX90G, новинка предлагает мощную конфигурацию в корпусе объёмом 2,8 литров. Большое внимание уделяется графике, как отмечается, HX90G является первым в мире мини-ПК с дискретной графикой AMD, причём довольно мощной для такого форм-фактора — Radeon RX 6650 XT. Для компьютера подготовлены несколько конфигураций с 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 5900HX (Zen 3) или Ryzen 6900HX (Zen 3+), планируется вариант и на Intel Alder Lake, сообщает VideoCardz.

Источник: Minisforum, YouTube и VideoCardz

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Накануне Minisforum продемонстрировала, как удалось уместить такую конфигурацию в столь малый корпус и как будет организовано охлаждение. Компания использует компоненты для мобильных систем, поэтому неудивительно, что процессор и графика распаяны на одной плате, как в ноутбуке, но большие размеры настольного мини-ПК дают инженерам больше свободы в организации охлаждения.

HX90G получит массивный радиатор, его рёбра формируют единую секцию, которую пронизывают семь тепловых трубок: три отводят тепло от центрального процессора, а четыре от графического. Теплопакет у GPU больше, 100 Вт против 50 Вт у CPU. Охлаждение будет активным, предусмотрено два вентилятора, а для улучшения теплоотвода от чипов было решено использовать жидкий металл. Всё это позволит компонентам работать на полной мощности даже при длительной высокой нагрузке. Стоимость пока не называется.

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Источник:
VideoCardz 1, 2
Minisforum, YouTube
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