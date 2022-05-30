Новинка получила отличные характеристики.

Китайская компания InnoGrit объявила о выпуске нового контроллера для твердотельных накопителей с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4, модель Tacoma IG5669 ориентирована на корпоративный сегмент и может обеспечить скорости последовательного чтения и записи до 14 ГБ/с и 11 ГБ/с соответственно. Также контроллер выделяется высокими скоростными показателями при случайных операциях, до 3 млн операций ввода-вывода при чтении и до 2,5 млн при записи.

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IG5669 позволит создавать твердотельные накопители различного форм-фактора объёмом до 32 ТБ с DDR5 буфером. Контроллер предлагает до 18 каналов памяти, в списке совместимости присутствуют не только хорошо известные типы NAND-флэш, такие как SLC, MLC, TLC и QLC, но и более экзотическая XL-FLASH, а также MRAM память. Среди поддерживаемых протоколов NVMe 2.0, NAND ONFI 5.0 и Toggle 5.0, также поддерживаются различные функции и алгоритмы шифрования, продвинутые механизмы исправления ошибок.

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Пока неизвестно, будет ли у IG5669 потребительский аналог, как отмечает ComputerBase, компания InnoGrit доказала, что может бороться за позицию лидера в потребительском сегменте. Ресурс положительно оценивает контроллер IG5236 для потребительских накопителей PCIe 4.0, который является адаптацией корпоративного IG5636.