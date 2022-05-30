Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый SSD контроллер Innogrit Tacoma IG5669 поддерживает PCIe 5.0 и обеспечивает до 3 млн IOPS
Новинка получила отличные характеристики.
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Китайская компания InnoGrit объявила о выпуске нового контроллера для твердотельных накопителей с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4, модель Tacoma IG5669 ориентирована на корпоративный сегмент и может обеспечить скорости последовательного чтения и записи до 14 ГБ/с и 11 ГБ/с соответственно. Также контроллер выделяется высокими скоростными показателями при случайных операциях, до 3 млн операций ввода-вывода при чтении и до 2,5 млн при записи.

Источник: InnoGrit

реклама

IG5669 позволит создавать твердотельные накопители различного форм-фактора объёмом до 32 ТБ с DDR5 буфером. Контроллер предлагает до 18 каналов памяти, в списке совместимости присутствуют не только хорошо известные типы NAND-флэш, такие как SLC, MLC, TLC и QLC, но и более экзотическая XL-FLASH, а также MRAM память. Среди поддерживаемых протоколов NVMe 2.0, NAND ONFI 5.0 и Toggle 5.0, также поддерживаются различные функции и алгоритмы шифрования, продвинутые механизмы исправления ошибок.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Пока неизвестно, будет ли у IG5669 потребительский аналог, как отмечает ComputerBase, компания InnoGrit доказала, что может бороться за позицию лидера в потребительском сегменте. Ресурс положительно оценивает контроллер IG5236 для потребительских накопителей PCIe 4.0, который является адаптацией корпоративного IG5636.

Источник:
InnoGrit
ComputerBase
EXPreview
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #твердотельные накопители #innogrit
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
22
Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
4
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
16
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
49
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
15
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
31
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
18
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
13
Telegram готовится к смене слогана — популярный мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»
+
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
Майнинг криптовалют в России потребляет электричества больше, чем сельское хозяйство – Interfax
9
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22
Видео: новый геймплей хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Гигера
2
AYANEO готовит портативную консоль за 289 долларов на базе AMD APU Mendocino с графикой RDNA 2
6
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
33
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
4
Цены на видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 2060 SUPER скинула 20 000 рублей
12
MSI выпускает видеокарту RTX 3080 Suprim X в стиле Assassin"s Creed Valhalla
3
СМИ сообщили об отмене русской локализации Gotham Knights
21
В будущей линейке видеокарт NVIDIA GeForce первой могут выпустить RTX 4090
7

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
9
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
13
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
10
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
72
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
52
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

warmuza
21:16
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Olexey Arestovich
21:13
страшно вырубай
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
warmuza
21:13
Будет задание, где надо перегнать фуру видеокарт из Риги в Биробиджан.
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
Alex TOPMAN
21:12
ДА я не про тебя, а про других моих комментаторов. ;)
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
RED
21:09
Я давно уже говорю, что надо внедрять оплату битком обычных товаров.
Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
Муж Шешенбека
20:57
gddr6x - инженерный фейл и говно, это всё что нужно знать об этой памяти. Хуйникс лишь частный случай - кучка побольше и повонючее.
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Олег Тумашевич
20:46
Может потому что много майнят именно на 3060ти, а не на 3060 12гб, а не брак какой-то, просто из больше продано и соответственно больше используется
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Zyamil' Murtazin
20:46
«все» или «всё»? Ответь, я теперь не смогу уснуть..
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Алексей К
20:42
Да нас-Рать!
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
Эовейн Триада
20:35
Z - Сash )
Аналитик: у альткоинов в долгосрочной перспективе шанс вырасти в разы больше, чем у биткоина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем