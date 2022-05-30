Видеокарта должна заменить GTX 1050 Ti, но, возможно, окажется медленнее.

Слухи о подготовке компанией NVIDIA бюджетной видеокарты GeForce GTX 1630 не получили официального подтверждения во время выставки Computex 2022, однако, как утверждает VideoCardz, эта видеокарта появится, просто её запуск перенесли с конца мая на середину июня. По представленной информации, 15 июня снимается эмбарго на продажу, причём в опубликованном ресурсом графике не упоминается эмбарго на публикацию обзоров, что может указывать на отсутствие планов у компании рассылать тестовые образцы рецензентам, также это может намекать на ограниченную региональную доступность.

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VideoCardz также напоминает основные технические характеристики GeForce GTX 1630, предполагается, что основой видеокарты станет очередная версия графического процессора TU117 под индексом 150, он получит всего лишь 512 CUDA-ядер. Существенно упростят подсистему памяти, говорится о 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и чипами 12 Гбит/с, что в конечном итоге даст пропускную способность 96 ГБ/с. Позиционируется модель как замена GeForce GTX 1050 Ti, но данные ресурса говорят о 17% преимуществе последней в 3DMark FireStrike (1080p), а в версии бенчмарка Extreme (4K) GTX 1050 Ti и вовсе на 48% быстрее.

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Интересна цена такой новинки и её производительность в играх, теоретически, это может быть хорошая альтернатива AMD Radeon RX 6400 для владельцев систем без поддержки PCIe 4.0 и с видеокартами из семейств старее Pascal.