AMD добилась огромного успеха со своими новыми решениями для высокопроизводительных вычислений, сегодня появился новый выпуск рейтинга суперкомпьютеров TOP500, где кластер Frontier на базе компонентов AMD стал лидером рейтинга и первым суперкомпьютером, производительность которого превысила 1 экзафлопс. В основе Frontier 64-ядерные процессоры EPYC 3-го поколения Trento с частотой ядер 2 ГГц и новейшие мульти-чип ускорители вычислений Instinct MI250X. Система построена на архитектуре HPE Cray EX235a, состоит из 9472 вычислительных и 37888 графических процессоров.
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Frontier взлетел на первое место рейтинга TOP500 с устойчивым результатом в тесте HPL 1,102 экзафлопс в секунду, причём Frontier оказался более чем в два раза производительнее прошлого лидера — японского суперкомпьютера Fugaku. Для полноты представления, насколько производителен Frontier, стоит отметить, что его показатели лучше всех остальных систем с третьей по десятую позицию вместе взятых.
Более того, Frontier занял первые позиции ещё в двух рейтингах. Система была признана лидером рейтинга GREEN500, став самой энергоэффективной с показателем удельной производительности 52,23 гигафлопс на ватт. Также система оказалась лучшей в решении задач искусственного интеллекта, продемонстрировав результат 6,86 эксафлопс в вычислениях смешанной точности по сценарию тестирования HPL-AI.
- Источник:
- AMD
- TOP500
- Tom's Hardware