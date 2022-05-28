Обновление для остальных плат подтянется позже. Новые BIOS исправляют проблемы с fTPM и добавляют поддержку новых процессоров.

Хорошие новости накануне появились для владельцев материнских плат AMD от компании Biostar, производитель начинает выпускать обновления BIOS с совершенно новым AGESA 1.2.0.7 для довольно большого списка своих моделей: присутствуют модели даже начального класса A320 из стартовой серии чипсетов, а также более современные B450, A520 и B550. На этом Biostar не оставляется и планирует выпустить обновления для B350 и X370, а также X470 и X570. Обновление охватит материнские платы на всех выпущенных AMD за последние годы чипсетах.

реклама

Новые BIOS с AGESA 1.2.0.7 решают основные и второстепенные проблемы платформы, в том числе, с зависаниями при включённом fTPM. Также обновление делает материнские платы совместимыми со всеми современными процессорами AMD, недавно компания выпустила новые модели, которые позволят обновить старые системы — актуальна платформа AMD AM4 будет ещё долго. Поддерживается даже новый Ryzen 7 5800X3D.