Похоже, появится оно ещё не скоро.

В начале месяца журналисты нескольких крупных изданий одновременно заявили о намерениях Microsoft в ближайший год представить специальное устройство для потоковой передачи облачных игр прямо на телевизоры. Предполагалось, что это будет ТВ-приставка и вместе ней компания предложит новый вариант подписки Xbox Game Pass. Это было бы очень интересное и щедрое предложение, не нужна ни игровая консоль, ни компьютер, можно ограничиться телевизором, ТВ-приставкой, геймпадом и подпиской, чтобы наслаждаться большой библиотекой игр Xbox.

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Облачное потоковое устройство Xbox разрабатывается — подтвердили представители Microsoft ресурсу Windows Central и его кодовое имя Keystone. Но не всё так просто, похоже, что его выход на рынок затянется, поскольку компания изучает разные версии продукта и на данный момент отказывается от предыдущей разработки в пользу нового решения: «…Мы приняли решение отказаться от текущей версии устройства Keystone. Мы используем полученные знания и перенаправим наши усилия на новый подход, который позволит нам в будущем предоставить Xbox Cloud Gaming большему количеству игроков по всему миру…».

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Что в итоге получится у Microsoft, неизвестно, нет и определённых сроков, хватит ли компании года, чтобы переосмыслить устройство, создать новую версию, протестировать её и пройти другие этапы перед началом продаж. Точно можно сказать, что в ближайшее время появления Keystone ожидать не стоит.