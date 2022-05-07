Журналисты нескольких изданий ожидают, что облачные игры Xbox станут доступны на телевизорах.

Глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер (англ. Phil Spencer) уже несколько раз в прошлом намекал, что в обозримом будущем облачный игровой сервис Xbox придёт прямиком на телевизоры. Это соответствует стратегии компании Xbox Everywhere для предоставления доступа к играм на любых устройствах. В ближайший год ожидается выпуск TV-приставки и специального приложения для умных телевизоров, об этом сообщают журналисты изданий VentureBeat Джефф Граб (англ. Jeff Grubb) и The Verge Том Уоррен (англ. Tom Warren) со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, на этот раз компания твёрдо намерена осуществить свои планы и сделать сервис Xbox Cloud Gaming доступным на телевизорах. Для обычных моделей появится специальная приставка, рассматриваются различные форматы, это может быть небольшая стационарная модель или портативный медиаплеер TV Stick. Смарт-телевизорам такое устройство не понадобится, во всяком случае утверждается, что c Samsung налажен тесный контакт для разработки фирменного приложения. Для телевизоров могут сделать и новые планы подписки.