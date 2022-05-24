Оптимизации из майского превью-драйвера, существенно повышающие производительность в играх, перекочевали в стабильную версию.

Вместе с презентацией новых видеокарт серии Radeon RX 6000 компания AMD представила и новые наборы программного обеспечения (ПО) с графическими драйверами, стабильную версию и предварительную, причём именно последняя обратила на себя большее внимание за счёт существенного повышения производительности в DirectX 11 играх. Об этом сообщалось 10 мая, уже тогда компания представила список игр, для которых удалось улучшить производительность вплоть до 30%. Превью версию драйвера уже успели протестировать и она действительно обеспечивает неплохое ускорение, правда не везде, а накануне появилась уже финальная сборка AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.2 со всеми этими оптимизациями.

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Если кратко, в новом ПО добавили поддержку Sniper Elite 5 и дополнения с трассировкой лучей для Hitman 3, также появилась совместимость с новыми расширениями Vulkan. Масштабирование Radeon Super Resolution (RSR) теперь работает на интегрированной графике Ryzen 6000 и позволяет настраивать резкость. А пользователям, обеспокоенным конфиденциальностью, предлагают новую функцию Privacy View — она отслеживает взгляд и делает видимыми те области экрана, на которые смотрит пользователь.

Информация о приросте производительности, актуальная для выпуска AMD Software Preview

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Что касается производительности в DirectX 11 играх, в списке изменений компания отмечает лишь 8% увеличение для Radeon RX 6950 XT, за подробностями лучше обратиться на форум AMD Community или в предыдущую новость. Не менее важны оптимизации технологии AMD Smart Access Memory (SAM), которые позволили поднять производительность в Death Stranding в Watch Dogs: Legion, прирост может достигать 12% и 24% соответственно для обновлённых видеокарт RX 6x50 XT.