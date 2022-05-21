Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Подсистема Windows для Android получила новую версию мобильной ОС
Теперь доступен Android 12.1, но это далеко не все изменения.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Microsoft сообщила об обновлении подсистемы Windows для Android (WSA), оно получилось довольно интересным и в первую очередь нужно отметить, что в WSA теперь доступна самая современная версия Android 12.1, но это далеко не все изменения. Интерфейс приложения существенно переработали вместе с разделом настроек, который теперь предлагает удобные и гибкие инструменты для просмотра диагностических данных, управления приложениями. Что интересно, в самом приложении WSA сбор телеметрии для его улучшения теперь выключен по умолчанию.

реклама

Следующее существенное изменение касается доступа Android приложений к сети, обновление позволяет им подключаться ко всем устройствам в той же сети, к которой подключена и основная хостовая машина — это открывает широкие возможности для настройки различных устройств с помощью Android приложений, например, устройств «умного дома», камер, датчиков и т.п. Интеграция WSA в Windows в целом достигла нового уровня, улучшена работа с устройствами ввода и теперь пользователь видит, к каким устройствам и службам основной системы имеют доступ приложения Android, уведомления Android интегрировали в панель уведомлений Windows и это далеко не всё. Новая версия WSA (2204.40000.15.0) доступна для предварительной версии Windows 11 на канале для разработчиков, перечень всех изменений и нововведений можно увидеть в блоге Windows.

Источник:
Windows Blog
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #windows
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновление Windows 11 22H2 может получить RTM статус уже в ближайшее время
Apex Legends Mobile стала доступна для загрузки на Android и iOS
Опубликована статистика версий Android за май
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
34
Майнеры продолжают скупать видеокарты несмотря на приближение PoS и резкое падение курса Эфира
14
Цены на видеокарты NVIDIA снижаются в магазинах РФ – 20 мая скидки доходят до 40%
87
Илон Маск оказался в центре скандала с домогательствами
19
Магазины РФ скидывают цены на геймерские процессоры Intel – Core i7-12700F подешевел на 35%
7
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
29
Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
24
Курс Dogecoin и Shiba Inu снизится до нуля – эксперты РБК рассказали о будущем мемных криптовалют
3
Новое обновление значительно повысило производительность PS3 эмулятора RPCS3 в требовательных играх
11
Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
22
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 11 000р ниже рекомендованной стоимости
17
Видеокарты AMD через месяц-два могут получить мощный буст производительности
12
Bloomberg: Стоимость ценных бумаг Binance Luna упала с $1,6 млрд до $2 200 в течение одной недели
2
Глобальная стратегия Old World от ведущего дизайнера Civilization IV наконец-то добралась до Steam
+
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 95 000р
24
AMD анонсирует чипсет X670 Extreme на Computex на следующей неделе
3
Из-за ухода PlayStation россияне переходят на 8 и 16-битные игровые приставки Sega и Dendy
22
Nature: Ученые используют сконструированные стволовые клетки для лечения агрессивных форм рака
+
Мантуров: рано или поздно в России легализуют криптовалюту
1
В сеть попали спецификации GeForce GTX 1630: 512 ядер CUDA и 4 ГБ GDDR6
6

Популярные статьи

Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
126
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
82
Собираем недорогой игровой ПК, за который не жалко отдать деньги весной 2022 года
18
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
86
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
60
Return to Castle Wolfenstein: возвращение в 2001 год
28
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
61
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
6
Обзор Bluetooth-колонки Harper Magic Flame PSL-021
+

Сейчас обсуждают

felsher 03
15:36
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
felsher 03
15:30
Заглот, я твой друг!
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
felsher 03
15:29
Coinbase приостанавливает набор персонала на фоне падения курса криптовалют
felsher 03
15:29
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
felsher 03
15:29
Microsoft обещает не заставлять пользователей Windows 10 переходить на новую Windows 11
felsher 03
15:28
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
felsher 03
15:28
5 причин, почему я хочу тебе помочь заработать на дошик
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
felsher 03
15:27
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
felsher 03
15:27
Заглот, как дела? Много я тебе уже на дошик заработал? Я стараюсь, видишь?
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
felsher 03
15:26
Появилось изображение платы ASRock на базе премиального чипсета X670E для процессоров Ryzen 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем