Теперь доступен Android 12.1, но это далеко не все изменения.

Microsoft сообщила об обновлении подсистемы Windows для Android (WSA), оно получилось довольно интересным и в первую очередь нужно отметить, что в WSA теперь доступна самая современная версия Android 12.1, но это далеко не все изменения. Интерфейс приложения существенно переработали вместе с разделом настроек, который теперь предлагает удобные и гибкие инструменты для просмотра диагностических данных, управления приложениями. Что интересно, в самом приложении WSA сбор телеметрии для его улучшения теперь выключен по умолчанию.

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Следующее существенное изменение касается доступа Android приложений к сети, обновление позволяет им подключаться ко всем устройствам в той же сети, к которой подключена и основная хостовая машина — это открывает широкие возможности для настройки различных устройств с помощью Android приложений, например, устройств «умного дома», камер, датчиков и т.п. Интеграция WSA в Windows в целом достигла нового уровня, улучшена работа с устройствами ввода и теперь пользователь видит, к каким устройствам и службам основной системы имеют доступ приложения Android, уведомления Android интегрировали в панель уведомлений Windows и это далеко не всё. Новая версия WSA (2204.40000.15.0) доступна для предварительной версии Windows 11 на канале для разработчиков, перечень всех изменений и нововведений можно увидеть в блоге Windows.