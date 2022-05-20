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GIGABYTE подтверждает презентацию материнских плат AMD X670 на выставке Computex 2022
Компания покажет ряд фирменных моделей.
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Вчера появилась информация, что компания AMD может рассказать на выставке Computex 2022 в понедельник о новом производительном чипсете X670 для платформы следующего поколения AM5. Эта информация подтверждается анонсом компании GIGABYTE, которая готовит для выставки довольно насыщенную программу, в том числе, планирует продемонстрировать свои новые материнские платы для сокета AMD LGA1718. Производитель даже перечислил наименования моделей:

  • X670 AORUS XTREME
  • X670 MASTER
  • X670 PRO AX
  • X670 AERO D

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«Более того, новейшие материнские платы AMD Socket AM5, включая игровые серии X670 AORUS XTREME, MASTER, PRO AX и X670 AERO D для дизайнеров, также будут впервые представлены на этой выставке», — говорится в анонсе. Компания не упоминает разные версии чипсета X670 и X670E, о которых говорилось вчера, судя по всему, все платы будут поддерживать новую оперативную память DDR5 и интерфейс PCIe 5-го поколения как для твердотельных накопителей M.2 NVMe, так и для видеокарт: «Посетители смогут взглянуть на передовой дизайн и широкие возможности слота PCIe 5.0 для графических карт и интерфейса M.2 Gen5 на материнских платах GIGABYTE», подробностей осталось ждать недолго.

Источник:
GIGABYTE
VideoCardz
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#amd #материнские платы #gigabyte #amd am5
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Alex Grosser
16:39
Боюсь, оч сложно объяснить. Ибо жертвам материнского капитала понятны только обрывки куцых мыслей, состоящие из простых, коротких слов типа: пыня, дай, пиво, секс, вау, жрать, ср@ть, кайф и т.п...
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hiveliberty
16:39
Да просто лучи хуанга в пятую точку проникли, так и скажи :D
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
123asda
16:36
Есть офлайн активации, полюбэ, выйдет в стиме или EGS. Или еще смешнее в MS Store ) Она же вроде как эксклюзив ХренБокса ))
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hiveliberty
16:36
Автор, вот ты назвал причину, по которой говоришь картам AMD "нет". Но ровно такие же проблемы возникают и у NVIDIA. Или у тебя биполярочка? Ты говоришь картам NVIDIA "нет"?
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
FallAlex
16:35
Насколько я понял по роликам на VIK-off вся линейка 6000 серии страдает от пробоя по чипу или как там правильно. У Нвидии кстати тоже проблемы на 3060 TI по памяти hynix причем даже больше чем с чипам...
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
123asda
16:32
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16:28
Зачем наполнять. И одной нам геймерам хватит.
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123asda
16:28
Ты чмоня можешь шпилить за фулпрайс, а я возьму активацию за 150р и этого достаточно по первости; потом можно и с торрентов стянуть. Ну не платить же бабки хохлам в самом деле. )))
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Sheshenbek
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Alagar81
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С видеокартой прям полная жесть 😳
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