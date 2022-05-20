Компания покажет ряд фирменных моделей.

Вчера появилась информация, что компания AMD может рассказать на выставке Computex 2022 в понедельник о новом производительном чипсете X670 для платформы следующего поколения AM5. Эта информация подтверждается анонсом компании GIGABYTE, которая готовит для выставки довольно насыщенную программу, в том числе, планирует продемонстрировать свои новые материнские платы для сокета AMD LGA1718. Производитель даже перечислил наименования моделей:

X670 AORUS XTREME

X670 MASTER

X670 PRO AX

X670 AERO D

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«Более того, новейшие материнские платы AMD Socket AM5, включая игровые серии X670 AORUS XTREME, MASTER, PRO AX и X670 AERO D для дизайнеров, также будут впервые представлены на этой выставке», — говорится в анонсе. Компания не упоминает разные версии чипсета X670 и X670E, о которых говорилось вчера, судя по всему, все платы будут поддерживать новую оперативную память DDR5 и интерфейс PCIe 5-го поколения как для твердотельных накопителей M.2 NVMe, так и для видеокарт: «Посетители смогут взглянуть на передовой дизайн и широкие возможности слота PCIe 5.0 для графических карт и интерфейса M.2 Gen5 на материнских платах GIGABYTE», подробностей осталось ждать недолго.