На стандартных спецификациях энергопотребление этих процессоров достигает 157 Вт в турбо-режиме.

На прошлой неделе самые быстрые 16-ядерные настольные процессоры Intel стали доступны для ноутбуков, компания представила специально адаптированную линейку Alder Lake-HX. Многие производители ноутбуков уже анонсировали обновление своих самых быстрых моделей, среди них и ASUS, которая планирует представить новый модельный ряд завтра на специальном мероприятии.

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Как стало известно ресурсу ITHome, обновление получит лучший игровой ноутбук компании ASUS ROG Strix Scar 15. Сейчас эта модель предлагает конфигурацию с 14-ядерным процессором Intel Core i9-12900H и мощной мобильной графикой NVIDIA — 150-ваттной GeForce RTX 3080 Ti. Что интересно, в анонсе ASUS сообщает о работе процессора на частоте до 5,2 ГГц — это выше официальных спецификаций Intel для Core i9-12900HX, который работает на частоте до 5,0 ГГц. Это означает, что ASUS, вероятно, собирается поднять частоты процессора, некоторые модели в новой линейке поддерживают разгон. Интересно будет увидеть систему охлаждения, ведь даже на стандартных спецификациях турбо частоты требуют повышения энергопотребления до 157 Вт.