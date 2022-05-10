Мощность до 157 Вт, до 16 ядер, частоты до 5,0 ГГц и некоторые модели можно разгонять.

Сегодня корпорация Intel на мероприятии Vision 2022 представила новые мобильные процессоры Alder Lake-HX — это самые производительные модели 12-го поколения для мощных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Как и предполагалось, Intel адаптировала для ноутбуков настольные процессоры Alder Lake с кристаллом C0, который сочетает 8 производительных и 8 эффективных ядер, а также 30 МБ кэш-памяти 3-го уровня, отмечает TechPowerUp. Всего в линейке доступно семь моделей с различными возможностями и конфигурациями.

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Кроме производительности настольного уровня процессоры Intel Alder Lake-HX приносят в мобильный сегмент и адаптированный вариант флагманского набора микросхем Z690 с соответствующими возможности расширения: 16 линий PCIe 5-го поколения для подключения дискретных видеокарт и реализации Thunderbolt 4, более производительную восьмиполосную шину DMI 4.0, также за счёт набора микросхем реализуется 4×4 PCIe 4-го поколения, что позволит подключить больше скоростных SSD накопителей, поддерживается до 128 ГБ оперативной памяти с коррекцией ошибок стандарта DDR5, LPDDR5, DDR4 или LPDDR4.





Конечно, возросла и мощность, базовый уровень для новинок 55 Вт, но это значение может повышаться до 154 Вт. При этом некоторые модели будут поддерживать полноценный разгон ядер. Разгон памяти будет доступен на всех моделях. Что касается производительности, относительно флагмана предыдущего поколения Intel Core i9-11980HK новый процессор Core i9-12900HX показывает значительный прирост как в однопоточной, так и в многопоточной производительности. Судя по графикам, превосходство над флагманским 14-ядерным мобильным Core i9-12900HK тоже довольно высокое.

В этом году на рынке ожидается более 10 моделей ноутбуков на базе процессоров Intel Core HX 12-го поколения.

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