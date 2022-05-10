Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В новой линейке процессоров Intel Alder Lake-HX для мобильных рабочих станций есть 16-ядерные модели
Мощность до 157 Вт, до 16 ядер, частоты до 5,0 ГГц и некоторые модели можно разгонять.
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Сегодня корпорация Intel на мероприятии Vision 2022 представила новые мобильные процессоры Alder Lake-HX — это самые производительные модели 12-го поколения для мощных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Как и предполагалось, Intel адаптировала для ноутбуков настольные процессоры Alder Lake с кристаллом C0, который сочетает 8 производительных и 8 эффективных ядер, а также 30 МБ кэш-памяти 3-го уровня, отмечает TechPowerUp. Всего в линейке доступно семь моделей с различными возможностями и конфигурациями.

Источник: Intel Corporation

реклама

Кроме производительности настольного уровня процессоры Intel Alder Lake-HX приносят в мобильный сегмент и адаптированный вариант флагманского набора микросхем Z690 с соответствующими возможности расширения: 16 линий PCIe 5-го поколения для подключения дискретных видеокарт и реализации Thunderbolt 4, более производительную восьмиполосную шину DMI 4.0, также за счёт набора микросхем реализуется 4×4 PCIe 4-го поколения, что позволит подключить больше скоростных SSD накопителей, поддерживается до 128 ГБ оперативной памяти с коррекцией ошибок стандарта DDR5, LPDDR5, DDR4 или LPDDR4.


Конечно, возросла и мощность, базовый уровень для новинок 55 Вт, но это значение может повышаться до 154 Вт. При этом некоторые модели будут поддерживать полноценный разгон ядер. Разгон памяти будет доступен на всех моделях. Что касается производительности, относительно флагмана предыдущего поколения Intel Core i9-11980HK новый процессор Core i9-12900HX показывает значительный прирост как в однопоточной, так и в многопоточной производительности. Судя по графикам, превосходство над флагманским 14-ядерным мобильным Core i9-12900HK тоже довольно высокое.

Источник: Intel Corporation

В этом году на рынке ожидается более 10 моделей ноутбуков на базе процессоров Intel Core HX 12-го поколения.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


Источник:
Intel Corporation
TechPowerUp
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выпуск видеокарт Intel ARC отложен из-за проблем с программным обеспечением и COVID-19
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
Первые смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1+ ожидаются в начале июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
39
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
82
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
7
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
8
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
7
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
35
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
23
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
21
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
12
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
18
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с несвойственным для таких карт вентилятором
9

Популярные статьи

Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
106
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
44
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
106
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
10
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
68

Сейчас обсуждают

Sceptrum
20:49
https://dtf.ru/ask/1082216-chto-dlya-vas-vazhnee
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
Sheshenbek
20:49
Имеешь в виду вот эту золотую алюминьку греть?
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Airotciv
20:46
это для рекордов карта, на ее монитор выводятся показания сразу с датчиков мимо драйвера и винды.
GALAX GeForce RTX 3090 Ti HoF получила 4,3-дюймовый дисплей и опору в комплекте
super619
20:43
"Американская психиатрическая ассоциация разработала девять критериев для диагностики зависимости от компьютерных игр." А нет ли критериев для диагностики зависимости от сайта Overclockers? Похоже, у ...
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
Василий Сорокин
20:41
Разница между 1080р и 4К в том что вместо 1 пикселя в 4К отображается 4. И чтобы в 1080р вообще не отображался как ты выражаешься враг он должен быть меньше пикселя в 1080р разрешении но попадать в пи...
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
wwr222
20:39
Ждемс...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
_Farsh_
20:38
Администрация портала хотите тоже такое? Перестаньте посетить пропаганду, а то вам устроят тоже самое. Надо быть нейтральным в таких делах, вы технический портал а не о том что рогозин написал, или по...
The Village: RuTube не подлежит восстановлению
Мария Сиенова
20:37
Фуллхд это мыло ссаное,его не спасает и 1000гц,2к заметно четче,врага легче заметить а целиться точнее,чем к кучу пикселей при фуллхд. Важен баланс между картинкой и плавностью,так вот лучше 2к 144гц ...
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
boo4a
20:36
Фашистская Германия переродилась, если ты в шары не долбишься. Случись столкнуться временам, СССР беспощадно выжег бы современную РФ, как страшную заразу. Так что ты жопу с пальцем не сравнивай.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
XAM
20:35
Парад на 9 мая смотрел на простеньком, но большом ТВ - все прошло замечательно, на Zло.
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем