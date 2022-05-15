Intel выпустила новый бета-драйвер версии 30.0.101.1723 для интегрированной графики процессоров 12-го поколения и графических ускорителей Arc Alchemist, хотя официально он поддерживает только две представленные на текущий момент модели, A350M и A370M, в файлах установочного пакета энтузиасты нашли гораздо больше наименований, сообщает VideoCardz со ссылкой на страницу @momomo_us в Twitter (заблокирован в РФ).
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На данный момент перечень подготавливаемых к запуску настольных видеокарт неизвестен, но в драйвере присутствует пять моделей Arc: A770, A750, A580, A380 и A310. Странно, но настольные версии пары перечисленных выше мобильных моделей не упоминаются. Также драйвер содержит записи для ряда решений профессионального класса Arc Pro: A40/A50 и A30M.
Intel недавно подтвердила, что запуск настольных видеокарт состоится во втором квартале, но будет ограничен рынком Китая, причём какое-то время доступ к новинкам получат только производители готовых систем. Со временем видеокарты начнут поставляться по глобальным каналам, но насколько быстро это произойдёт — не уточняется.
- Источник:
- VideoCardz