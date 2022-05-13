Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
MSI официально сообщила о выпуске BIOS с AGESA 1.2.0.7 для материнских плат AMD 300, 400 и 500 серии
А это значит, что все платы MSI на базе чипсетов AMD A320, B350 и X370 должны получить поддержку современных процессоров AMD.
анонсы и реклама
<b>3070Ti Gigabyte Gaming дешевле 90тр</b>
РУХНУЛА цена 3080 Ti Gigabyte - смотри
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр

Несколько дней назад сообщалось о появлении на сайте MSI бета-версий BIOS для нескольких материнских плат на базе набора системной логики AMD 300-серии, тогда один из владельцев модели MSI B350 Tomahawk заметил долгожданное обновление с AGESA 1.2.0.7, которое гарантировало поддержку новых процессоров. Теперь MSI официально объявила о большом обновлении для всех своих плат 300, 400 и 500 серии.

реклама

В сообщении производителя говорится, что обновление получат все платы 300-серии и поддерживать они будут все современные процессоры AMD, даже необычную модель с трёхмерным кэшем Ryzen 7 5800X3D. Это отличная новость для тех, кто ещё использует первые поколения процессоров Ryzen, обновление позволит установить в старую материнскую плату новый процессор и продлить жизнь платформе на несколько лет, как минимум.

График обновления. Источник: MSI

Поддержку должны получить как модели начального класса A320, так и модели среднего и высокого класса на базе наборов микросхем B350 и X370. MSI начинает публикацию новых версий BIOS для материнских плат 300-й серии с середины мая. В начале июня начнут публиковать версии для материнских плат серий 500 и 400, кроме обновления AGESA они устранят проблему с падением производительности при включении fTPM.

анонсы и реклама
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
-22% на i5 12600 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-40% на 12700F в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-30% на i3 12100 в Ситилинке

На сайте компании новые BIOS уже можно найти не только для плат MSI B350 Tomahawk и Tomahawk Plus, есть обновление для вариантов Krait Gaming, Gaming Pro Carbon и других.

Источник:
MSI
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #msi #amd ryzen #обновление
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты: собственные полупроводники конкурентного уровня у России появятся через 15 лет
71
За согласие на эмбарго российской нефти, Венгрия получит финансовую помощь от Евросоюза
39
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
41
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
4
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
7
Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
20
Астрофизики NASA обнаружили первую черную дыру, изменившую направление своего магнитного поля
1
На что способна GeForce GTX 970 за 20 000р в 2022г – оптимальный выбор бюджетного геймера в тесте WG
12
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
16
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
5
Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
16
Microsoft значительно усложнит установку Windows 11 – потребуется интернет и учётная запись
17
Google анонсирует Pixel 7 и Pixel 7 Pro на Google I/O 2022
+
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
95
Американская экономика трещит по швам – крупнейшие IT-компании США подешевели на $1 триллион
7
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
5
Новая AMD Radeon RX 6650 XT сразилась в игровых тестах с NVIDIA RTX 3060
1
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
193
AMD выпустит драйвер, который ощутимо поднимет производительность её видеокарт в играх с DX11
5
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
14

Популярные статьи

8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
23
Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
28
Андервольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
104
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
60
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
48
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
36
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
14
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
15
О самых внушительных зданиях в играх
3
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3

Сейчас обсуждают

Electra
12:40
Пора создавать крипторубль
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
Ел Гречко
12:39
При джобсе такого не было
Apple может отказаться от порта Lightning и перейти на USB Type-C с 2023 года
Sheshenbek
12:39
Мне сейчас зарплату принесли, как по кайфу, валяюсь на диване, занимаюсь майнингом, торгую на бинансе, и ещё деньги домой приносят, что может быть лучше.
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
IRanPast
12:38
Какие гривны, придypок? Найтвиш - норм чел, не то что тупорылые ватные выродки, вроде тебя.
GIGABYTE сообщила о браке плат Z690I Aorus Ultra – компания готова их заменить или вернуть деньги
Lurker-beta
12:35
Подобной это какой? обычно материнки стоят вертикально. А суперкулеры прилично весят. и этот вес пытается отлипить 1 край радиатора от цп. На TT big typhoon VX стояли клипсы как на обычных кулерах, чт...
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
IRanPast
12:35
интел отсосойтэс. AMD рулез!
Данные по AMD Ryzen 7000 Raphael для ПК: 8 ядер Zen 4, частота 5,2 ГГц, графика RDNA 2 GFX1036 2 ГГц
IRanPast
12:34
Когда ты спускаешь сероводород через одно интимное место. Да.
Данные по AMD Ryzen 7000 Raphael для ПК: 8 ядер Zen 4, частота 5,2 ГГц, графика RDNA 2 GFX1036 2 ГГц
N1ghtwish
12:34
Я спустя 3мес проверял оба проца: 12600K и 12100F, у меня так же всё идеально. У меня на обоих платах Lotes
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
DungeonMasterGT
12:30
да, PCI S3+Voodoo2, классика. Но у меня был p166mmx@200 и он наверное "нираскрывал потанцевал", но даже NFS 5 был вполне играбелен на средних (а UT99 в глайде вообще отлично шёл)
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
warmuza
12:27
Илон Маск назвал предельной глупостью идею хранения запаса энергии в форме водорода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем