Несколько дней назад сообщалось о появлении на сайте MSI бета-версий BIOS для нескольких материнских плат на базе набора системной логики AMD 300-серии, тогда один из владельцев модели MSI B350 Tomahawk заметил долгожданное обновление с AGESA 1.2.0.7, которое гарантировало поддержку новых процессоров. Теперь MSI официально объявила о большом обновлении для всех своих плат 300, 400 и 500 серии.
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В сообщении производителя говорится, что обновление получат все платы 300-серии и поддерживать они будут все современные процессоры AMD, даже необычную модель с трёхмерным кэшем Ryzen 7 5800X3D. Это отличная новость для тех, кто ещё использует первые поколения процессоров Ryzen, обновление позволит установить в старую материнскую плату новый процессор и продлить жизнь платформе на несколько лет, как минимум.
Поддержку должны получить как модели начального класса A320, так и модели среднего и высокого класса на базе наборов микросхем B350 и X370. MSI начинает публикацию новых версий BIOS для материнских плат 300-й серии с середины мая. В начале июня начнут публиковать версии для материнских плат серий 500 и 400, кроме обновления AGESA они устранят проблему с падением производительности при включении fTPM.
На сайте компании новые BIOS уже можно найти не только для плат MSI B350 Tomahawk и Tomahawk Plus, есть обновление для вариантов Krait Gaming, Gaming Pro Carbon и других.
- Источник:
- MSI