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Moleculo За пост начислено вознаграждение
MSI выпустила для плат B350 Tomahawk бета BIOS с поддержкой процессоров AMD Ryzen 4000 и 5000
Обновление содержит AGESA 1.2.0.7. В будущем ожидается стабильный выпуск.
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Обновление UEFI BIOS материнских плат AMD AM4 первого поколения на базе наборов системной логики 300 серии продолжается, предоставляя их владельцам возможность обновить свою систему новыми процессорами AMD Ryzen серии 4000 (Renoir) на базе архитектуры Zen 2 или серии 5000 (Vermeer и Cezanne) на базе Zen 3. Накануне очередь дошла до материнских плат MSI B350 Tomahawk и Tomahawk Plus, на страницах поддержки официального сайта компании для этих моделей были опубликованы бета-версии BIOS с AGESA 1.2.0.7. Об этом сообщил один из владельцев на портале Reddit под псевдонимом u/kingjasko96. Почему-то модель Tomahawk Arctic пока обновление не получила.

Сверху вниз: Tomahawk Arctic, Tomahawk и Tomahawk Plus.
Источник: kolos.github.io/ryzen-smu-checker

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Как отмечает пользователь, на его запрос техническая поддержка компании MSI подтвердила, что это предварительная версия и позже планируется официальное обновление: «…я получил подтверждение от MSI, что официальное обновление BIOS появится в будущем, так что это ещё не окончательная версия…». Без необходимости не стоит обновлять BIOS, лучше дождаться стабильной версии. Теперь точно известно, что MSI B350 Tomahawk и Tomahawk Plus получат обновления, а значит их владельцам не обязательно думать о замене материнской платы для обновления процессора на более современную модель.

Источник:
MSI B350 Tomahawk
MSI B350 Tomahawk Plus
Reddit u/kingjasko96
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#amd #msi #процессоры #bios #обновление #amd am4
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