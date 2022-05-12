Основной доклад запланирован на 23 мая.

В конце этого месяца пройдёт выставка Computex 2022, а значит можно ожидать немало информации о различных новинках из мира электроники. NVIDIA сегодня заявила об участии в мероприятии и опубликовала список спикеров основного доклада, в нём присутствует и Джефф Фишер (англ. Jeff Fisher) занимающий позицию старшего вице-президента подразделения GeForce в NVIDIA, сообщает VideoCardz.

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В начале года Джефф Фишер презентовал GeForce RTX 3090 Ti на CES 2022 и породил мем Tie, так что на Computex вполне вероятно появление какой-либо информации о следующем поколении видеокарт, намёк на это есть и в программе доклада: «Искусственный интеллект на платформе ускоренных вычислений NVIDIA кардинально меняет все — от игр до центров обработки данных и робототехники. NVIDIA расскажет о том, как ИИ работает в корпоративных центрах обработки данных, а также о новейших продуктах и технологиях для геймеров и создателей».

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Ранее своё участие в Computex 2022 подтвердила компания AMD, также уточнив, что потребительским продуктам будет уделено внимание. Доклад главы AMD откроет мероприятие 23 мая, на этот же день запланирован и доклад NVIDIA.