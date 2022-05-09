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Первый тест Intel Arc A370M показал производительность на уровне NVIDIA GeForce RTX 3050M
Неплохо, но ноутбуки найти пока очень сложно.
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Intel выпустила только несколько дискретных видеокарт Arc Alchemist — это мобильные варианты Arc A350M и A370M. С доступностью ноутбуков на базе новинок есть некоторые сложности, выяснилось, что найти их можно только в Южной Корее и пока доступны варианты только на Arc A350M, судя по первым тестам, её можно сравнить с NVIDIA GeForce GTX 1650.

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Теперь появились первые данные о производительности Arc A370M, автору ресурса PCWorld пришлось посетить офис Intel, чтобы лично испытать ноутбук MSI Summit E16 Flip Evo, похоже, что устройства не только сложно найти в продаже, но даже рецензенты не могут получить образцы в свои руки. В основе Intel Arc A370M лежит графический процессор ACM-G11, в его составе 8 блоков Xe-Core, которые в общей совокупности содержат 1024 шейдерных процессоров, также видеокарта оснащается 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 64-бит, а её энергопотребление находится в диапазоне 35…50 Вт. Всё это напоминает GeForce RTX 3050M и производительность Arc A370M показывает соответствующую.

Источник: PCWorld

Время тестирования было ограничено и результатов не так много, рассмотрим лишь несколько. В 3DMark Time Spy видеокарта набирает 4405 баллов, это уровень RTX 3050M с энергопотреблением 35…50 Вт. Однако в 3DMark Intel может использовать различные оптимизации, драйвер с возможность их отключения пока не выпустили.

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Что касается игр, в Shadow of the Tomb Raider при разрешении 1080p и наивысших настройках графики средняя частота кадров достигла 59 FPS против 50 FPS у конкурента, при этом RTX 3060 далеко впереди с примерно в два раза большим FPS. В Final Fantasy XIV: Endwalker и Metro Exodus Enhanced Edition ситуация более или менее похожа с небольшим преимуществом NVIDIA. В профессиональном приложении Topaz Video Enchaned AI видеокарта Intel выиграла, выполнив задачу быстрее примерно на 28%.

Источник:
PCWorld
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#intel #видеокарты #intel arc alchemist
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