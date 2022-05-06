Из-за неотключаемых оптимизаций, повышающих производительность в бенчмарках, результаты видеокарт в 3DMark признаются недействительными.

Intel задерживает выпуск обновлённого драйвера для видеокарт Arc, похоже, что в компании забыли об обещании предоставить новую версию к концу апреля, сообщает VideoCardz, со ссылкой на заявление Лизы Пирс (англ. Lisa Pearce), генерального директора подразделения Intel Visual Compute Group: «К концу апреля мы добавим опцию пользовательского интерфейса, которая позволит пользователям включать и выключать эти оптимизации для конкретных тестов…».

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Интересно, что в новый драйвер должны были добавить возможность отключать набор специальных оптимизаций, повышающих производительность видеокарт. Эти оптимизации работают и в бенчмарках 3DMark, улучшая результаты примерно на 15%, такие оптимизации организация UL Benchmarks не одобряет, поэтому результаты новых видеокарт признаются недействительными. На момент написания для видеокарт Intel Arc доступен стабильный драйвер версии 1330 от 8 апреля и бета-версия 1934 от 27 апреля — обе не позволяют отключать оптимизации для тестов.

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На текущий момент Intel выпустила пару мобильных видеокарт Arc и видели их только в Южной Корее, во втором квартале ожидаются первые настольный видеокарты, возможно, к моменту запуска новинки появятся в большем количестве регионов и разработка драйверов ускорится.