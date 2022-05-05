Комитет по разработке и управлению Fedora отклонил это изменение.

В начале апреля стало известно о намерениях разработчиков Linux-дистрибутива Fedora отказаться в следующем выпуске от поддержки компьютеров со старыми BIOS и со временем полностью убрать эту поддержку из дистрибутива, сосредоточившись на более современных системах с UEFI. Fedora это современная система идущая в ногу со временем, поэтому в целом такое решение можно было понять, да и возможность обновиться на устаревших системах должны были сохранить. Однако реакция сообщества была довольно бурной, изменения привели к одному из самых активных обсуждений за последнее время, пишет Phoronix, в результате удалось добиться отмены решения.

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После нескольких недель оживлённых споров и дискуссий по поводу отказа от поддержки BIOS в Fedora 37, комитет по разработке и управлению Fedora (Fedora Engineering Steering Committee, FESCo) отклонил это изменение. Fedora пока сохранит поддержку загрузки на системах BIOS, поэтому пользователи, которые работают на устаревшем оборудовании, либо просто предпочитает отключить поддержку UEFI по тем или иным причинам, могут продолжить использовать Fedora 37 — выход новой версии запланирован на осень.