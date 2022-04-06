Fedora является достаточно популярным Linux дистрибутивом, в рейтинге DistroWatch он сейчас входит в десятку лидеров. Отчасти довольно высокая популярность может объясняться прогрессивностью дистрибутива, в нём быстро появляются новые функции и свежие обновления. Но у прогрессивности есть и обратная сторона, страдает поддержка старого оборудования, так в ближайших версиях Fedora от поддержки устаревших систем с BIOS планируют отказаться, сообщает ресурс Phoronix.
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На данный момент разработчики делают первые шаги в отказе от поддержки Legacy BIOS, на Fedora Wiki сообщается, что в ближайшем новом выпуске Fedora 37 наличие UEFI будет требоваться для всех новых установок на платформе x86_64.
Сделать UEFI аппаратным требованием для новых установок Fedora на поддерживаемых платформах (x86_64). Поддержка устаревшего BIOS не удаляется, но новые установки без UEFI не поддерживаются на этих платформах. Это первый шаг к тому, чтобы в конечном итоге полностью убрать поддержку устаревшего BIOS.— Fedora Wiki
Как объясняет Phoronix, пользователи Fedora с устаревшим оборудованием и BIOS смогут обновлять пакеты до новых версий Fedora 37, но установить дистрибутив с нуля без UEFI уже не получится.
- Источник:
- Fedora Wiki
- Phoronix