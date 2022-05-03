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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Mozilla выпустила первую трёхзначную версию браузера Firefox
Firefox 100 приносит ряд улучшений.
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Mozilla сегодня утром выпустила свою первую трёхзначную версию браузера Firefox, присоединившись к Google Chrome, который сделал это первым в конце марта этого года. Каких-либо масштабных изменений Firefox 100 не принёс, однако полезных функций прибавилось — это поддержка субтитров для режима «Картинка в картинке» при проигрывании видео на YouTube и нескольких других стриминговых сервисах. Появилась поддержка аппаратного ускорения декодирования AV1 видео на Windows для совместимого оборудования, а на Mac заработал HDR.

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Наконец-то в браузере появилась проверка орфографии на нескольких языках, эта возможность давно присутствовала в Chrome, а в Firefox требовалось подключение дополнительного универсального словаря или переключения между несколькими словарями. Теперь в контекстном меню можно выбрать словари сразу для двух языков, например, русского и английского, они будут использоваться одновременно. Есть изменения и в дизайне, в Linux и Windows 11 появились стилизованные полосы прокрутки, а в настройках пользователи получили возможность выбирать предпочитаемую цветовую схему для сайтов.

Источник:
Mozilla
gHacks
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#mozilla #обновления #браузер #mozilla firefox #веб-браузеры
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