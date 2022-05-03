Предполагается, что он появится в графических процессорах на новой архитектуре AMD RDNA 3.

Всё больше изменений для поддержки будущих графических ускорителей на базе архитектуры AMD RDNA 3 вносится инженерами компании в открытый графический драйвер AMDGPU для Linux. Недавно появились предположения, что некоторые из них могут намекать на двукратное увеличение количества исполняемых инструкций на такт, что в целом согласуется с большим количеством слухов об огромном приросте производительности. Теперь специалисты Phoronix сообщили об исправлениях, которые позволят задействовать новый блок обработки видео VCN версии 4.0.

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Скорее всего, новый блок и аппаратный транскодер получат графические процессоры следующего поколения на базе архитектуры AMD RDNA 3. В текущем поколении видеокарт AMD RDNA 2 используется VCN 3.0, в интегрированной графике APU семейства Rembrandt — VCN 3.1. Они поддерживают аппаратное ускорение декодирования AV1, но не кодирования, которое, вероятно, как раз-таки и появится в следующей версии VCN 4.0, но в опубликованных исправлениях признаков этого пока нет, реализуются только начальные изменения. Открытый стандарт сжатия видео AV1 набирает обороты, поэтому аппаратная поддержка кодирования этого формата вполне ожидаема. Видеокарты Intel Arc Alchemist стали первыми решениями, поддерживающими аппаратное кодирование AV1.