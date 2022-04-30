Это объясняет слухи о двукратном увеличении производительности.

Энтузиасты снова нашли в открытом программном обеспечении интересные детали о будущих продуктах AMD, а конкретнее о следующем поколении видеокарт на базе архитектуры RDNA 3. В результате анализа драйверов с открытым исходным кодом AMDGPU появились предположения о том, что новая архитектура потенциально способна выполнять в два раза больше операций за такт, сообщает Neowin.

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Специалисты проанализировали изменения в обновлении драйверов, в них всё ещё упоминаются блоки Compute Unit (CU), хотя ранее AMD стала называть наименьшим вычислительным блоком в архитектуре Work Group Processor (WGP) и были слухи о постепенном исчезновении CU. Каждый WGP по-прежнему состоит из двух CU, а вот в каждом CU возможно удвоение блоков SIMD, при этом каждый SIMD сохраняет 32 исполнительных блока (SIMD32), как и в текущем поколении архитектуры RDNA. Это может указывать на удвоение в RDNA 3 количества выполняемых инструкций за такт, но абсолютной уверенности в этом нет, поскольку неизвестны многие другие особенности архитектуры, например, как будут организованы направляемые на обработку потоки данных.

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Если RDNA 3 действительно сможет обрабатывать больше инструкций за такт, а заявления инсайдеров о в два раза большем количестве CU не являются ошибочными из-за удвоения SIMD32, то будущее поколение видеокарт может быть даже более чем в два раза быстрее текущего.