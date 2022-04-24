Бюджетной сборка не получится, DDR5 стоит всё ещё довольно дорого

Ранее появлялись слухи, что Intel продвигает оперативную память DDR5 для следующего семейства процессоров Raptor Lake и это может привести к тому, что в новом поколении материнских плат с поддержкой DDR4 либо не будет, либо их ассортимент будет крайне ограничен. Пока эти слухи в отношении Intel не подтверждены, а вот о том, что таких планов придерживается AMD для новой платформы AM5, сообщают специалисты Tom’s Hardware со ссылкой на свои источники в цепочке поставок.

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По представленной информации, материнские платы на базе наборов системной логики X670 и B650 не будут поддерживать DDR4 и неизвестно, появится ли поддержка в более бюджетных платах, контроллер новых процессоров может быть разработан только для нового типа памяти. В таком случае, даже если AMD выпустит на рынок процессоры среднего и начального класса вскорости после запуска линейки, собрать бюджетный компьютер будет сложно, стоимость DDR5 всё ещё находится на довольно высоком уровне.

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Также специалисты подтверждают давний слух о применении в наборе системной логики X670 двух чипсетов от B650, иными словами, флагманские платы будут предлагать в два раза больше возможностей подключения, чем платы среднего сегмента. Такой подход позволит AMD унифицировать производство. В конце прошлого года обо всём этом говорил инсайдер Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪) в своём блоге на платформе Bilibili.