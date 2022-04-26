Оверклокер Кован Янг смог преодолеть важный рубеж.

Частотный потенциал оперативной памяти DDR5 ещё не раскрыт, некоторые производители сообщали, что в обозримом будущем появятся модули DDR5-12000, но пока доступные на рынке решения не преодолели скоростную планку и в 10000 МТ/с, такие скорости под силу покорить только профессионалам разгона. Новый мировой рекорд установил Кован Янг (англ. Kovan Yang), специалист входит в состав команды MSI OC и ему первому удалось преодолеть важный рубеж в разгоне памяти DDR5.

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Со ссылкой на запись компании в социальных сетях ресурс VideoCardz сообщает, что специалисту удалось разогнать память DDR5 до скорости 10004 МТ/с, правда задержки памяти при этом пришлось установить достаточно большие: 72-126-126-126-127-2T. Результат уже присутствует в базе данных CPU-Z Validator и зафиксирован в рейтинге HWBot. Установить рекорд удалось с планкой памяти Kingston Fury Beast на материнской плате MSI MEG Z690 UNIFY-X. Использовался новейший процессор Intel Core i9-12900KS, что интересно, его решили ограничить частотой 425 МГц при двух активных ядрах, в данном случае важнее, насколько хорош встроенный контроллер памяти.